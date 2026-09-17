O abastecimento de água poderá ser afetado nesta quinta-feira (17) em bairros da Região Oeste de Juiz de Fora devido a duas intervenções da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) e a uma manutenção programada da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). A normalização do sistema ocorrerá gradualmente até a noite, após a conclusão dos serviços e, no caso da Cemig, o restabelecimento da energia elétrica.

Intervenções da Cesama

Entre 8h e 12h, a Cesama realizará uma interligação na Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Alto dos Pinheiros. O serviço poderá afetar o abastecimento nos bairros:

Alto dos Pinheiros;



São Lucas I e II;



Moradas do Serro;



Adolfo Vireque.

No mesmo horário, será realizada uma interligação na Rua Maria de Sá Barreto, 22, no bairro Aeroporto, com possibilidade de impacto no fornecimento de água da região.

Manutenção da Cemig

Entre 9h e 11h20, a Cemig realizará uma manutenção programada na rede elétrica da Rua Salvador, 10, no bairro Jardim da Serra.

A intervenção poderá afetar o abastecimento em parte dos seguintes bairros:

Parque Jardim da Serra;



Aeroporto;



Nova Califórnia;



Novo Horizonte;



Portal do Aeroporto;



Parque Alto.

O fornecimento de água será restabelecido após a conclusão dos serviços. No caso da manutenção da Cemig, será necessário aguardar também a retomada da energia elétrica. A normalização ocorrerá gradualmente até a noite de quinta-feira (17).

Segundo a Resolução ARISB-MG nº 185/2022, imóveis com caixas-d’água dimensionadas para atender ao consumo dos moradores por, no mínimo, 24 horas, não deverão sentir os efeitos das interrupções temporárias.

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