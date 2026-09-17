Um jovem de 22 anos foi atropelado por um ônibus na manhã desta quinta-feira (17), na Avenida Rio Branco, em frente à Cesama, no Centro de Juiz de Fora. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar atendimento à vítima, que sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) leve, com perda de consciência no local e cefaleia moderada. Após os primeiros cuidados, o paciente foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

Segundo o Consórcio Via JF, o acidente envolveu um coletivo da linha 145. Conforme informações preliminares, o pedestre atravessava a via quando foi atingido pelo ônibus. O consórcio informou que o sinal estava vermelho para a travessia.

As circunstâncias da ocorrência serão apuradas. O Consórcio Via JF afirmou que acompanha o caso e está à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários.

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