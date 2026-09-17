Espaço de acolhimento, silêncio e história, o Parque da Saudade completa cinco décadas de fundação em Juiz de Fora. Para celebrar o cinquentenário, o local promove uma programação especial ao longo do mês de setembro, com em um encontro comunitário no domingo, dia 20.

A iniciativa se integra ao Mundo Unido pela Vida, movimento global criado em 2012 pela Associação Latino-Americana de Cemitérios e Serviços Funerários (ALPAR), que busca ressignificar os cemitérios como territórios de afeto, gratidão e memória.

Com o conceito “50 anos de um patrimônio de Juiz de Fora” e a premissa de que “o amor não termina, se transforma em legado”, as ações começaram nesta semana com a abertura de três Estações de Memória. Nelas, os visitantes podem deixar mensagens e homenagens escritas, registrando lembranças daqueles que ajudaram a construir a identidade da cidade.

Programação

A programação principal acontece no domingo, dia 20 de setembro, com atividades gratuitas voltadas para toda a comunidade. O dia começa às 9h com uma prática de ioga, seguida por uma roda de conversa marcada para as 10h.

Mais tarde, às 11h, o Padre Pierre celebra a missa festiva da manhã. No período da tarde, a agenda cultural e religiosa é retomada às 14h com a apresentação dos músicos do Conservatório Estadual de Música Haidée França Americano e encerramento das celebrações às 14h30 com a realização de um culto ecumênico.

Durante todo o domingo, os visitantes e famílias que comparecerem ao local também poderão contar com a distribuição de pipoca e algodão-doce.