Entre os dias 18 e 25 de setembro, a mobilização nacional voltada para a segurança viária traz uma série de atividades em Juiz de Fora, organizadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) por meio da Escola Pública de Trânsito. A agenda envolve abordagens no trânsito, palestras e campanhas temáticas.

O objetivo é chamar a atenção de motoristas, pedestres e ciclistas para a prevenção de sinistros de trânsito, em consonância com as diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Calendário de Ações

18/09 (Sexta-feira) – Blitz Educativa: Ocorre a partir das 8h na Avenida Brasil, próximo ao cruzamento com a Rua Halfeld, com distribuição de material informativo.

21/09 (Segunda-feira) – Roda de Conversa na Câmara Municipal: Às 14h, com foco nos membros da Câmara Sênior para debater os desafios da mobilidade urbana para a população idosa.

22/09 (Terça-feira) – Doação de Sangue: Início da campanha "Agentes pela Vida" entre agentes de trânsito e o Hemominas.

23/09 (Quarta-feira) – Mobilidade Cicloviária: Blitz educativa na Via São Pedro, no bairro São Pedro, reforçando a sinalização e convivência na ciclofaixa local durante a repintura das vias.

24/09 (Quinta-feira) – Segurança de Pedestres e Seminário:

7h30: Orientação de travessia na Rua Júlio Menini, bairro Borboleta, após a instalação de uma nova faixa de pedestres.

17h: V Seminário da Semana Nacional de Trânsito na OAB/JF (Rua Marechal Deodoro, 552, 4º andar), com inscrições gratuitas no site da instituição.

25/09 (Sexta-feira) – Encerramento: Ação conjunta da EPT-JF com a Câmara Sênior na Avenida Barão do Rio Branco, entre as ruas Halfeld e Marechal Deodoro.

Além das intervenções presenciais, painéis eletrônicos ao longo de vias da cidade exibirão alertas educativos ao longo da semana.

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