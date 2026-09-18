A previsão do tempo para Juiz de Fora indica temperaturas entre 11°C e 23°C e possibilidade de chuva durante o fim de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) também emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades no domingo (20), com previsão de chuva intensa, ventos de até 60 km/h e queda de granizo.

Previsão para o fim de semana

Na sexta-feira (18), os termômetros devem marcar entre 13°C e 20°C. O céu permanece com muitas nuvens durante a manhã, tarde e noite, com ventos fracos na direção nordeste-leste.

No sábado (19), a temperatura varia entre 13°C e 20°C. A manhã será de céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. À tarde e à noite, a previsão indica céu encoberto, com ventos fracos.

Já no domingo (20), a mínima prevista é de 11°C e a máxima de 23°C. O dia terá muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada.

Alerta de tempestade

O aviso do INMET é válido das 0h às 23h59 de domingo (20). A previsão aponta chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo.

O órgão indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Orientações

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é orientado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O INMET recomenda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Mais informações podem ser obtidas com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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