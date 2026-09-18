A 14ª Corrida de Rua do Rodoviário Camilo dos Santos será realizada neste domingo (20), a partir das 8h, na Cidade Alta, em Juiz de Fora. Ao todo, 4.388 pessoas estão inscritas nas atividades, que incluem corrida de 10 quilômetros, caminhada de 3,5 quilômetros e corrida infantil. A largada ocorrerá na Via São Pedro, no lado oposto ao Centro de Futebol Zico (CFZ).

Do total de inscritos, 3.439 participarão da corrida de 10 km, 517 da caminhada de 3,5 km, 87 são pessoas com deficiência e 345 estão inscritas na corrida infantil. A competição integra o 38º Ranking Prefeitura de Juiz de Fora de Corridas de Rua.

Trânsito terá alterações durante a prova

A partir das 7h, a Avenida Murílio de Avellar Hingel (Via São Pedro) será interditada momentaneamente nos dois sentidos, no trecho entre a Rua Roberto Stiegert e a Avenida Senhor dos Passos. A previsão é de liberação total do trânsito às 10h.

Para manter o fluxo de veículos, parte da Avenida Senhor dos Passos funcionará em mão dupla, entre a Avenida Manoel Vaz de Magalhães e a Rua Antônio Soares Ferreira.

Durante o evento, a passagem no transporte coletivo será gratuita devido ao Domingão de Busão. A orientação é que os participantes priorizem o uso de ônibus para chegar ao local, reduzindo o número de veículos no entorno e evitando problemas relacionados ao estacionamento irregular.

As linhas 536, 540 e 544 podem ser utilizadas para chegar à região da prova. Os competidores também podem planejar o trajeto pelo aplicativo Cittamobi.

Retirada dos kits

Todas as pessoas inscritas receberão um kit básico com número de peito, hidratação e seguro atleta durante a prova. Após a conclusão, serão disponibilizados kit lanche e medalha de participação.

O kit adicional, adquirido previamente, inclui:

Camisa com tecido antibacteriano e proteção UV;

Bolsa-mala de viagem em nylon;

Mini mixer misturador manual a pilha;

Relógio Smart Band;

Meia esportiva 100% poliamida;

Brindes extras de apoiadores.

A retirada será realizada no Centro de Futebol Zico (CFZ), no sábado (19), nos seguintes horários:

Kit infantil: das 8h às 14h30;

Kit adulto: das 8h às 18h.

É necessário apresentar o comprovante de inscrição e um documento com foto. A entrega dos chips ocorrerá no domingo (20), das 6h30 às 7h45, na arena da prova, no CFZ.

Corrida infantil acontece no sábado

A corrida infantil será realizada no sábado (19), às 15h, no Centro de Futebol Zico. A concentração dos participantes terá início às 14h15.

Informações

WhatsApp: (32) 98479-8312 — segunda a sexta, das 8h30 às 12h e das 14h às 18h.

E-mail: marketing@camilodosantos.com.br

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