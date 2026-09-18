Entre 19 e 29 de setembro, Juiz de Fora promove uma programação especial em celebração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, lembrado em 21 de setembro. A iniciativa reúne atividades esportivas, formativas e de conscientização voltadas para a promoção da acessibilidade, garantia de direitos e combate ao capacitismo.
A agenda conta com o Festival Paralímpico Loterias Caixa, voltado ao esporte adaptado para crianças e jovens, além de capacitações em atendimento acessível, como a aula prática sobre acolhimento à pessoa surda.
A programação inclui também o seminário “Vozes, Saberes e Desafios na Educação Inclusiva”, debates voltados aos estudantes da rede municipal e discussões sobre a inclusão profissional no mercado de trabalho. O encerramento será marcado por uma transmissão ao vivo no YouTube sobre educação em direitos humanos.
Confira a programação completa:
|Data
|Horário
|Evento / Atividade
|Local
|Descrição / Público-Alvo
|19/09
|08:00 - 12:00
|Festival Paralímpico Loterias Caixa
|Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos
|Modalidades adaptadas e recreativas para crianças e jovens.
|21/09
|10:00 - 12:00
|Aula Prática de Acolhimento à Pessoa Surda
|Casa dos Conselhos (Rua Halfeld, 450, 7º andar)
|Treinamento prático para servidores municipais e integrantes do CMDPD.
|21/09
|18:00 - 21:30
|Abertura do Seminário "Vozes, Saberes e Desafios na Educação Inclusiva"
|Teatro Paschoal Carlos Magno
|Mesa-redonda sobre "Interseccionalidade e o Direito à Educação".
|22/09
|08:00 - 11:00
|Seminário "Vozes, Saberes e Desafios para uma Educação Inclusiva"
|Sesi Granbery (Rua Sampaio, 300, Granbery)
|Relatos de vida de pessoas com deficiência e práticas pedagógicas inclusivas.
|26/09
|A definir
|Roda de Conversa "Acolhimento e Valorização da Pessoa com Deficiência"
|Escola Municipal Afonso Maria de Paiva
|Atividade educativa voltada aos estudantes da rede municipal.
|28/09
|09:00 - 11:30
|Roda de Conversa "Profissionalismo sem Rótulos"
|Auditório da Matriz da ABC da Construção
|Debate sobre mercado de trabalho com gestores, RH e profissionais PCD.
|29/09
|19:00 - 21:00
|Painel "Educação em Direitos Humanos e Pessoas com Deficiência"
|Canal da PJF no YouTube
|Transmissão ao vivo sobre perspectivas político-contemporâneas em direitos humanos.
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Ação | acessibilidade | Conscientização | deficiência | Dia | Direitos Humanos | Luta