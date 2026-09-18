Entre 19 e 29 de setembro, Juiz de Fora promove uma programação especial em celebração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, lembrado em 21 de setembro. A iniciativa reúne atividades esportivas, formativas e de conscientização voltadas para a promoção da acessibilidade, garantia de direitos e combate ao capacitismo.

A agenda conta com o Festival Paralímpico Loterias Caixa, voltado ao esporte adaptado para crianças e jovens, além de capacitações em atendimento acessível, como a aula prática sobre acolhimento à pessoa surda.

A programação inclui também o seminário “Vozes, Saberes e Desafios na Educação Inclusiva”, debates voltados aos estudantes da rede municipal e discussões sobre a inclusão profissional no mercado de trabalho. O encerramento será marcado por uma transmissão ao vivo no YouTube sobre educação em direitos humanos.

Confira a programação completa:

Data Horário Evento / Atividade Local Descrição / Público-Alvo 19/09 08:00 - 12:00 Festival Paralímpico Loterias Caixa Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos Modalidades adaptadas e recreativas para crianças e jovens. 21/09 10:00 - 12:00 Aula Prática de Acolhimento à Pessoa Surda Casa dos Conselhos (Rua Halfeld, 450, 7º andar) Treinamento prático para servidores municipais e integrantes do CMDPD. 21/09 18:00 - 21:30 Abertura do Seminário "Vozes, Saberes e Desafios na Educação Inclusiva" Teatro Paschoal Carlos Magno Mesa-redonda sobre "Interseccionalidade e o Direito à Educação". 22/09 08:00 - 11:00 Seminário "Vozes, Saberes e Desafios para uma Educação Inclusiva" Sesi Granbery (Rua Sampaio, 300, Granbery) Relatos de vida de pessoas com deficiência e práticas pedagógicas inclusivas. 26/09 A definir Roda de Conversa "Acolhimento e Valorização da Pessoa com Deficiência" Escola Municipal Afonso Maria de Paiva Atividade educativa voltada aos estudantes da rede municipal. 28/09 09:00 - 11:30 Roda de Conversa "Profissionalismo sem Rótulos" Auditório da Matriz da ABC da Construção Debate sobre mercado de trabalho com gestores, RH e profissionais PCD. 29/09 19:00 - 21:00 Painel "Educação em Direitos Humanos e Pessoas com Deficiência" Canal da PJF no YouTube Transmissão ao vivo sobre perspectivas político-contemporâneas em direitos humanos.

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