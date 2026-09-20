A fila de espera por procedimentos especializados na Zona da Mata deve ganhar um respiro com o aporte de novos recursos para hospitais filantrópicos que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). As medidas foram anunciadas pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que cumpriu agenda em Juiz de Fora nesta semana, para formalizar parcerias com a rede de saúde local.

O modelo adotado utiliza compensação fiscal, ou seja, as instituições privadas sem fins lucrativos oferecem leitos e cirurgias à rede pública e convertem os custos no abatimento de impostos federais.

Entre os beneficiados na cidade, o Instituto Brasileiro de Gestão da Saúde (IBG) formalizou a captação de R$ 2,3 milhões para realizar cerca de 596 cirurgias anuais em cardiologia e oncologia, como pontes de safena e mastectomias.

Já o Hospital Evandro Ribeiro garantiu R$ 1,14 milhão para 528 procedimentos em oftalmologia e otorrinolaringologia, enquanto a Ascomcer conta com R$ 2,24 milhões para tratamentos contra o câncer.

A visita do ministro também destacou instituições de alta complexidade na cidade. A Santa Casa de Juiz de Fora lidera o ranking de transplantes em Minas Gerais, com 885 procedimentos de rins, pâncreas e córneas nos últimos anos, e utiliza cirurgia robótica autônoma em procedimentos ortopédicos para acelerar a recuperação dos pacientes.

Para ter acesso a essas consultas e cirurgias, a porta de entrada continua sendo a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro. É a partir do posto de saúde que o paciente é encaminhado ao sistema de regulação municipal, responsável por agendar os atendimentos nos hospitais parceiros.

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