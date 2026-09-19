A próxima edição do projeto Tela Brasileira promete movimentar o cenário cultural da cidade com uma noite dedicada às obras do diretor Diogo Oliveira. Na terça-feira, 22 de setembro, às 19h, o Cinema Alameda recebe uma sessão gratuita com a exibição do longa-metragem “O homem que matou John Wayne” e do curta-metragem “Asa Real”.

Após a projeção, os espectadores terão a oportunidade de participar de um bate-papo exclusivo com o próprio diretor, acompanhado da atriz e produtora Vanessa Cunha e do compositor André Machado, responsável pelas trilhas sonoras das duas produções. O encontro abordará bastidores de direção, atuação, produção e a criação musical dos filmes.

O homem que matou John Wayne (70 min): Filme que une ficção e documentário sobre o cineasta Ruy Guerra, reunindo depoimentos de nomes como Chico Buarque, Werner Herzog e Gabriel García Márquez.

Asa Real (11 min): Curta poético com estética surrealista que acompanha o sonho de voar de uma mulher. O filme já passou por mais de 30 festivais após estrear no Festival do Rio.

Valorização do audiovisual nacional

A iniciativa faz parte do projeto Tela Brasileira, mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e do Polo JF Cine, em parceria com o Cinema Alameda. A proposta visa promover o acesso à cinematografia nacional e incentivar o diálogo direto entre o público local e os realizadores audiovisuais.

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