A Cesama programou para a próxima terça-feira, 22 de setembro, uma intervenção no sistema de distribuição de água na Região Oeste de Juiz de Fora. A equipe técnica fará a interligação de uma rede de água na Avenida Pedro Henrique Krambeck, nº 225 (lado ímpar), na altura do cruzamento com a Rua Antônio Rufino, no bairro São Pedro.

Os trabalhos serão executados ao longo do dia, no período das 8h às 17h. Para viabilizar a manutenção, a companhia precisará fechar temporariamente um registro de água, o que poderá provocar a interrupção momentânea do fornecimento nos bairros São Pedro e Borboleta.

Previsão de retorno e orientação aos moradores

Segundo a Cesama, o abastecimento será retomado imediatamente após o encerramento dos serviços operacionais. A regularização do fluxo de água ocorrerá de maneira progressiva, com previsão de normalização total do sistema até a manhã de quarta-feira, 23 de setembro.

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