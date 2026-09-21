Um homem de 46 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar, (PM) na tarde desse domingo (20), por tráfico de drogas, um imóvel na Rua Doutor Arlindo Leite, no Bairro Quinta das Avenidas, em Juiz de Fora. A ocorrência foi registrada por volta das 15h10, após uma denúncia apontar que a residência era usada para armazenamento e preparo de drogas.

Segundo a PM, os militares foram recebidos pelo morador e perceberam um forte odor de maconha vindo do interior do imóvel. Durante a abordagem, também visualizaram materiais utilizados no fracionamento de entorpecentes. O morador autorizou a entrada das equipes e as buscas no local.

Foram apreendidas 73 barras e 16 porções de maconha, 15 papelotes e uma porção de cocaína, além de um pacote contendo substância semelhante ao ácido bórico, quatro tubos de lidocaína, balanças e um aparelho celular.

Ainda conforme o registro policial, o homem afirmou que realizava a guarda, a distribuição e o preparo dos materiais para venda. Ele foi preso e encaminhado para as providências cabíveis, juntamente com o todo material apreendido na ação.

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