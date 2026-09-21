A previsão do tempo para Juiz de Fora aponta variação significativa nas temperaturas ao longo da semana, com máxima de 33°C na terça-feira (22) e queda para 17°C na quinta (24). O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) também prevê possibilidade de chuva, pancadas e trovoadas isoladas em diferentes dias.

Previsão do tempo

Na segunda-feira (21), as temperaturas variam entre 16°C e 29°C. O céu terá muitas nuvens durante a manhã e a noite, enquanto à tarde há possibilidade de chuva isolada. Os ventos serão fracos, na direção norte-nordeste, com mudança para norte-noroeste à noite.

Na terça-feira (22), a mínima prevista é de 18°C e a máxima de 33°C. A manhã será de céu encoberto. À tarde e à noite, são esperados chuviscos, com ventos moderados pela manhã e fracos nos demais períodos.

A partir da quarta-feira (23), as temperaturas entram em declínio. Os termômetros devem marcar entre 13°C e 20°C, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Na quinta-feira (24), a previsão indica a menor máxima da semana, de 17°C, enquanto a mínima permanece em 13°C. O dia terá muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Já na sexta-feira (25), as temperaturas sobem novamente, variando entre 14°C e 25°C. A previsão aponta céu encoberto com chuvisco e ventos fracos na direção nordeste-norte.

Variação da umidade

A umidade relativa do ar pode chegar a 100% em alguns dias, especialmente durante os períodos de chuva. A menor umidade mínima prevista é de 30% na terça-feira (22).

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