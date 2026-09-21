A Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), promoverá quatro visitas guiadas gratuitas entre os dias 24 e 29 de setembro, em comemoração ao Dia Mundial do Turismo, celebrado em 27 de setembro. As atividades fazem parte do programa Caminhando pela História e terão como destino espaços de relevância histórica, cultural e turística da cidade.

A programação começa em 24 de setembro, com uma visita à Cervejaria Barbante, às 16h, na Avenida Nosso Senhor dos Passos, nº 1.585, no bairro São Pedro. O local, fundado em 1861 pelo imigrante alemão Sebastian Kumz, é reconhecido como a primeira cervejaria de Minas Gerais. A atividade terá 20 vagas.

No dia 25, às 14h, será realizada uma visita ao Centro de Conservação da Memória da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 763, esquina com a Rua Floriano Peixoto, no Centro. Serão disponibilizadas 20 vagas.

Já no dia 26, os participantes poderão conhecer a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro dos Arautos do Evangelho, conhecida como “Castelinho dos Arautos”. A visita começa às 9h, na Alameda Santo Antônio, nº 200, no Bosque do Imperador, com 30 vagas.

Encerrando a programação, o Museu da Santa Casa de Misericórdia receberá os visitantes no dia 29, às 14h. O espaço fica na Avenida Rio Branco, nº 3.353, no bairro Alto dos Passos, e terá 20 vagas.

A proposta da programação é aproximar moradores e visitantes do patrimônio histórico, cultural e turístico de Juiz de Fora, valorizando espaços que integram a memória e a identidade do município.

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