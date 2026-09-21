A Polícia Militar foi acionada na última semana pelo diretor de uma escola estadual, em Juiz de Fora, após um estudante de 18 anos praticar atos obscenos dentro da sala de aula. A ação foi registrada em vídeo por outro aluno, menor de idade.

Segundo a PM, as imagens mostram o jovem expondo a genitália. As autoridades ainda apuram se o ato foi direcionado especificamente ao colega que gravou a cena ou se ocorreu de forma generalizada.

Questionado pela direção da escola, o aluno confessou a prática e alegou que estava entre amigos, tratando o episódio como uma "brincadeira". Diante dos fatos, a Polícia Militar efetuou a prisão do jovem e lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Ele assinou o termo de compromisso para comparecer em juízo e foi liberado na sequência.

Posicionamento da Secretaria de Educação

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informou que a direção da unidade acolheu e ouviu o estudante menor de idade assim que tomou conhecimento do ocorrido.

A pasta destacou que registrou o Boletim de Ocorrência na presença do aluno maior de idade, acionou o Conselho Tutelar e convocou os responsáveis pelo estudante menor para uma reunião.

Além disso, o Núcleo de Acolhimento Educacional (NAE), composto por psicólogo e assistente social, foi mobilizado para prestar suporte ao aluno e à comunidade escolar. A SEE/MG, por meio da Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora, informou que segue acompanhando os desdobramentos do caso junto ao Conselho Tutelar e às autoridades competentes.

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