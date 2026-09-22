Agentes de combate às endemias percorrem 17 bairros de Juiz de Fora até sexta-feira (25), para vistoriar imóveis e aplicar larvicidas contra o Aedes aegypti.

A Vigilância em Saúde alerta que a maioria dos criadouros fica dentro das residências e que a recusa em receber as equipes compromete o bloqueio da dengue, zika e chikungunya. Para garantir a segurança, os profissionais atuam uniformizados de verde, com crachá oficial da Prefeitura, e realizam a inspeção acompanhados pelo morador.

A ação abrange os bairros Esplanada, Francisco Bernardino, Nova Era e Vila Esperança (Norte); Cruzeiro do Sul, Ipiranga, Jardim América e Santa Luzia (Sul); Jardim Casablanca, Jardim Universitário, Martelos e Santana (Oeste); Grama e Parque Independência (Nordeste); Progresso (Leste); Alto Santo Antônio (Sudeste); e Dom Bosco (Central).

Denúncias de criadouros podem ser feitas pelo WhatsApp (32) 98432-4608, pelo e-mail dengue@pjf.mg.gov.br, pelo site "JF Contra o Aedes" ou nas unidades do DIGA.





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