Uma tentativa de transformar a rotina do campo em atração turística e reforçar a renda de produtores locais ganha contornos oficiais em Juiz de Fora. A prefeitura apresenta nesta sexta-feira, dia 25, o projeto “Caminhos da Produção”, uma iniciativa que organiza o fluxo de turismo rural na cidade em três circuitos estruturados.

A proposta surge como uma alternativa de desenvolvimento econômico para a zona rural do município. Ao reunir em rotas integradas propriedades agrícolas, restaurantes tradicionais, igrejas e pontos históricos, a administração municipal tenta encurtar a distância entre o consumidor e o produtor rural, incentivando a permanência das famílias no campo por meio da diversificação de suas rendas.

O impacto no campo

O avanço do turismo em áreas rurais de Juiz de Fora reflete uma busca crescente de visitantes por experiências ligadas ao meio ambiente, à gastronomia regional e às memórias locais. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), pasta responsável pelo projeto, a meta é converter o potencial produtivo dos distritos em produtos turísticos consolidados.

Formato e lançamento

Para operacionalizar as rotas, os mapas e os itinerários detalhados dos três circuitos serão distribuídos em versão impressa e disponibilizados em plataforma digital. O material busca atender tanto o turista independente quanto agências e operadores do setor.

O lançamento oficial ocorre às 10h, no Mercado Municipal, que fica na Avenida Getúlio Vargas, 188, integrando a agenda local do Dia Mundial do Turismo. A programação inclui uma palestra sobre a memória e a arquitetura religiosa dos distritos juiz-foranos com o pesquisador e escritor José Rafael Leão, autor de Capelas rurais de Juiz de Fora, além de uma mostra de produtos regionais.

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