O Demlurb recolheu cerca de 16 mil quilos de resíduos acumulados em dois pontos de descarte irregular no Bairro Teixeiras, em Juiz de Fora, nessa segunda-feira (21). A ação ocorreu na Avenida Maria de Almeida Silva e na Avenida Sérgio Vieira Mendes, com apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) na organização e segurança do trânsito durante os serviços.

A intervenção foi realizada após a identificação dos pontos críticos. Na Avenida Maria de Almeida Silva, parte dos resíduos acumulados chegou a ser incendiada. As equipes fizeram a remoção do material e a limpeza das áreas, que já haviam recebido intervenções anteriores ao longo do ano.

Em julho, o Demlurb retirou mais de quatro caminhões de resíduos durante uma força-tarefa no bairro. Na ocasião, também foram realizadas ações de conscientização e distribuição de panfletos aos moradores das áreas próximas às duas avenidas.

Os pontos atendidos ficam a aproximadamente dez minutos do Ecoponto do Aeroporto, localizado na Rua José Apolônio dos Reis, 78, no bairro Aeroporto. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Denúncias sobre descarte irregular podem ser feitas à fiscalização pelo telefone 3690-7984. As informações são recebidas de forma anônima, e a população pode enviar fotos ou vídeos que ajudem a identificar as ocorrências e os responsáveis.

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