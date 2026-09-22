A Polícia Militar apreendeu 10 barras de maconha, três porções da mesma droga, um vidro de loló, um celular e duas balanças de precisão durante uma ação realizada nesta terça-feira (22), na Rua José Luiz Flores, no Bairro Três Moinhos em Juiz de Fora.

De acordo com a PM, a ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, após levantamentos realizados pela equipe de inteligência. Com a chegada dos militares ao endereço, o suspeito, de 32 anos, fugiu para uma área de mata.

As equipes realizaram as buscas, mas o homem não foi localizado. Todo o material apreendido foi encaminhado para as providências cabíveis.

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