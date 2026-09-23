A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realiza, nesta quarta-feira (23), uma interligação de rede na Avenida Brasil, 3.100, no bairro Ladeira, em Juiz de Fora. O serviço será executado entre 8h e 17h e poderá provocar interrupção temporária no fornecimento de água em bairros das regiões Centro e Leste.

Na Região Centro, os bairros Ladeira, Centro e Manoel Honório poderão ser afetados. Já na Região Leste, os possíveis impactos incluem Vitorino Braga, São Bernardo e Costa Carvalho.

Para a execução dos trabalhos, será necessário fechar um registro. Conforme a Cesama, o abastecimento será restabelecido após a conclusão do serviço, com normalização gradativa do sistema até a manhã de quinta-feira (24).

A companhia reforça que imóveis com caixa-d’água dimensionada para atender ao consumo dos moradores por, no mínimo, 24 horas, conforme estabelece o artigo 42 da Resolução ARISB-MG nº 185/2022, não deverão sentir os efeitos da interrupção temporária.

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