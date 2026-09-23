A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou o transporte de uma carga de linguiça calabresa sem a documentação fiscal obrigatória durante uma fiscalização de rotina na BR-040, em Juiz de Fora. A mercadoria, avaliada em aproximadamente R$200 mil, era transportada do Rio de Janeiro para o Maranhão.

Durante a abordagem, os policiais solicitaram a documentação da carga, mas o condutor não apresentou a Nota Fiscal Eletrônica (DANFE). Diante da ausência do documento, a equipe constatou, inicialmente, o transporte de mercadoria sem documentação fiscal.

Segundo a PRF, caso não fosse interceptada, a carga ainda percorreria cerca de 3 mil quilômetros pelo território nacional. O valor dos tributos supostamente sonegados pode chegar a aproximadamente R$25 mil.

A ocorrência foi encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG), responsável pela apuração das questões tributárias e fiscais relacionadas ao transporte da mercadoria.

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