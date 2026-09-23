Um adolescente de 17 anos foi esfaqueado após uma discussão por dívida no bairro São Judas Tadeu, Zona Norte de Juiz de Fora, nessa terça-feira (22) e foi socorrido em estado grave. A Polícia Militar chegou primeiro ao local e levou o jovem à UPA Norte para estabilização. Posteriormente, ele foi encaminhado pelo SAMU ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), onde permaneceu em estado grave.

Segundo as informações da PM, a corporação foi acionada depois que um cidadão relatou que um jovem havia pedido ajuda em via pública, apresentando ferimento por arma branca e dificuldade para respirar. Os policiais encontraram a vítima caída e em estado grave e fizeram o transporte imediato até a UPA Norte.

Antes de ser socorrido, o adolescente relatou que havia sido ferido por um conhecido após uma discussão. Uma testemunha confirmou que a agressão ocorreu durante uma discussão motivada por uma dívida.

Durante o atendimento, o adolescente apresentava uma perfuração no tórax, com sangramento importante. Na UPA Norte, ele foi diagnosticado com pneumotórax.

Depois da localização do suspeito em uma área de mata próxima, os policiais realizaram a abordagem. Conforme o registro, ele confessou o desentendimento e admitiu ter golpeado a vítima com uma faca, alegando que teria agido após ser agredido.

Durante o transporte realizado pelo SAMU da UPA Norte para o HPS, o adolescente sofreu uma parada cardiorrespiratória. A equipe conseguiu reverter a parada após seis minutos de atuação e deixou o paciente em estado grave no hospital.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por tentativa de homicídio e foi encaminhado à Delegacia de Polícia. A faca utilizada na agressão não foi localizada.

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