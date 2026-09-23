Moradores do bairro Bom Pastor e da região Sul de Juiz de Fora têm um encontro marcado com a sustentabilidade nesta quinta-feira, 24. Das 8h às 12h, a Praça do Bom Pastor recebe mais uma edição do projeto “Lixo Zero na Minha Praça”, iniciativa promovida pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) para incentivar o descarte correto de resíduos e a reciclagem na cidade.

Durante a manhã, a população poderá levar recicláveis como papel, metal, plástico, vidro, óleo de cozinha usado e aparelhos eletrônicos sem uso. No local, servidores do Demlurb estarão à disposição para orientar sobre a separação adequada dos materiais e distribuir folhetos informativos do Programa Lixo Zero.

Impacto ambiental e social

Além de evitar o acúmulo irregular de resíduos em áreas públicas, a ação tem papel fundamental na economia circular da cidade. Todo o volume recolhido será destinado às associações de catadores parceiras de Juiz de Fora, gerando renda e fortalecendo a cadeia da reciclagem.

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