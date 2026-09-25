A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora realiza, ao longo de setembro, ações de conscientização sobre a doação de órgãos, em referência ao Dia Nacional de Doação de Órgãos, celebrado em 27 de setembro. A iniciativa busca ampliar as informações sobre o processo, estimular o diálogo entre familiares e contribuir para a redução das recusas à doação na região.

Segundo dados da OPO Zona da Mata, a região registrou, em 2025, média anual de 60% de recusa à doação de órgãos. A conscientização e a conversa prévia com os familiares sobre o desejo de ser doador são apontadas como aspectos importantes para a efetivação das doações.

De acordo com Felipe Vieira, coordenador da E-DOT da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, o processo de doação depende de informação, diálogo e da decisão das famílias. Ele afirma que as campanhas contribuem para ampliar o conhecimento da população sobre o tema.

Ações de conscientização

Nesta sexta-feira (25), das 10h às 14h, a Equipe de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (E-DOT) da Santa Casa participa de uma ação na Rua São João Nepomuceno, em Juiz de Fora. A programação terá balões verdes ao longo da via, orientações sobre doação de órgãos e transplantes e participação de pacientes transplantados.

Ao meio-dia, a banda da Polícia Militar de Minas Gerais fará uma apresentação em frente ao Cine Theatro Central.

Durante o fim de semana, a equipe também estará no Shopping Jardim Norte, onde serão realizadas orientações sobre doação de órgãos e um quiz game com entrega de brindes.

No domingo (27), Dia Nacional da Doação de Órgãos, participantes da corrida do Supermercados BH iniciarão o percurso com balões verdes, em uma referência aos doadores de órgãos e suas famílias. A corrida será realizada no Shopping Jardim Norte, com largada prevista para 7h.

Santa Casa realizou 203 transplantes renais em 2025

O Programa de Transplante Renal da Santa Casa de Juiz de Fora realizou 203 transplantes em 2025, quando o hospital foi o quarto maior centro transplantador renal do Brasil, de acordo com os dados apresentados. O serviço também manteve a liderança em Minas Gerais.

Entre janeiro e agosto de 2026, foram realizados 151 transplantes renais na instituição.

Ao longo de 43 anos, o programa já realizou mais de 2 mil transplantes. O número anual passou de 77 procedimentos, em 2015, para 236 em 2024.

O atendimento também recebe pacientes de outras regiões. Segundo os dados apresentados, 44% dos pacientes são provenientes do Rio de Janeiro, e a Santa Casa recebe encaminhamentos de 225 cidades de Minas Gerais e do Sul Fluminense.

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