Juiz de Fora terá temperaturas de até 31°C neste fim de semana, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O órgão também emitiu um alerta de onda de calor de grande perigo, válido das 12h deste sábado (26) até as 18h de quarta-feira (30). O aviso aponta risco à saúde e indica temperaturas 5°C acima da média por período superior a cinco dias.

Previsão para o fim de semana

Na sexta-feira (25), a temperatura varia entre 15°C e 26°C. A previsão indica muitas nuvens durante o dia, com possibilidade de chuva isolada à tarde e à noite. Os ventos serão fracos.

No sábado (26), os termômetros devem marcar entre 17°C e 31°C. A manhã será de céu claro. À tarde, há previsão de céu encoberto com chuvisco, enquanto a noite deve voltar a ter céu claro.

Já no domingo (27), a mínima prevista é de 18°C e a máxima de 30°C. O céu terá muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada.

Alerta de onda de calor

O aviso de grande perigo começa às 12h de sábado (26) e permanece válido até as 18h de quarta-feira (30).

Segundo o INMET, o fenômeno representa risco à saúde, com temperaturas previstas para ficar 5°C acima da média por um período maior do que cinco dias.

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