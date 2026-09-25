O Sindicato dos Trabalhadores em Serviços de Saúde de Juiz de Fora (Sindisaúde-JF) levou ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) a situação dos atrasos nos repasses destinados aos hospitais. A entidade cobra providências diante de pendências envolvendo recursos que deveriam chegar às instituições de saúde.

A situação envolve diferentes fontes de financiamento da assistência hospitalar, incluindo recursos destinados ao atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O caso foi apresentado ao Ministério Público diante da necessidade de regularização dos repasses.

Para verificar os impactos da situação, o Acessa procurou a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, que confirmou a existência de valores pendentes e detalhou o cenário enfrentado pela instituição.

Santa Casa aponta R$ 15 milhões pendentes

Segundo a Santa Casa, em 23 de setembro de 2026, os valores pendentes de repasse somavam R$ 15.048.274,95.

Desse total, R$ 12.984.748,09 são referentes a recursos federais, enquanto R$ 2.063.526,86 correspondem a recursos estaduais.

A instituição explicou que os recursos destinados à assistência aos pacientes do SUS são provenientes das esferas federal e estadual e chegam ao hospital por meio da Prefeitura de Juiz de Fora.

Diante das pendências, a Santa Casa informou que tanto o hospital quanto o Sindisaúde vêm cobrando a Prefeitura pela regularização dos repasses. A situação também foi levada ao Ministério Público de Minas Gerais.

Veja abaixo os valores das notas fiscais não repassadas pela PJF:

FOTO: SANTA CASA - Valores de repasses não recebidos pela Santa Casa





Negociação com fornecedores

A Santa Casa afirmou que, enquanto os recursos não são repassados, tem recorrido a negociações com fornecedores para garantir a disponibilidade de medicamentos, materiais e demais insumos necessários à assistência dos pacientes do SUS.

Apesar das pendências financeiras, o hospital informou ao Acessa.com que, até o momento, os atendimentos estão mantidos.

A instituição também destacou a dimensão do atendimento prestado na região. A Santa Casa atende uma população estimada em 2 milhões de habitantes, distribuídos por 94 municípios da macrorregião. Em 2025, segundo os dados fornecidos pelo hospital, 68% de todos os atendimentos realizados foram destinados ao SUS.

População quer CPI na saúde em Juiz de Fora

A segunda pesquisa eleitoral do Acessa, realizada pela Chromo Pesquisas com 1.100 eleitores de Juiz de Fora, entre 8 e 13 de setembro de 2026, havia um recorte específico sobre a CPI da Saúde.

O resultado registrado foi:

93% dos entrevistados disseram ser favoráveis à abertura da CPI da Saúde;



4,09% disseram ser contrários;



o restante corresponde às demais respostas previstas no questionário.

O Acessa procurou a Prefeitura de Juiz de Fora para saber quais repasses estão pendentes, os motivos dos atrasos, os valores envolvidos e quais medidas estão sendo adotadas para a regularização da situação.

Até o fechamento desta matéria, a Prefeitura não havia encaminhado resposta. Caso haja manifestação, as informações serão acrescentadas à reportagem.

A reportagem também procurou o MPMG e aguarda retorno.



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