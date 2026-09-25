Duas ocorrências envolvendo composições férreas mobilizaram as equipes do 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Minas Gerais (4º BBM) e do SAMU em Juiz de Fora. Os acidentes foram registrados nos bairros Cerâmica e Vila Ideal. Um jovem ficou ferido e uma mulher morreu.

O primeiro caso ocorreu nesta sexta-feira (25), por volta das 12h30min, no bairro Cerâmica. Um jovem de 20 anos foi atingido no momento em que tentava atravessar a via. De acordo com relatos colhidos no local do acidente, a vítima usava fones de ouvido e não percebeu a aproximação e os sinais sonoros da composição.

O rapaz permaneceu consciente e orientado durante a abordagem, mas apresentou quadro de traumatismo cranioencefálico (TCE). A equipe do SAMU assumiu o suporte avançado de vida e encaminhou o paciente para atendimento hospitalar.

Fatalidade na Vila Ideal

Na segunda ocorrência, registrada por volta das 13h, no bairro Vila Ideal, os militares atenderam uma mulher de 37 anos atingida por outro trem. Ao chegarem ao ponto da colisão, os bombeiros e os socorristas do SAMU constataram que a vítima já não apresentava sinais vitais, evoluindo para óbito no local.

A área foi isolada e mantida sob custódia da Polícia Militar de Minas Gerais para a realização dos trabalhos periciais e liberação do corpo.

Alerta para pedestres

A sequência de acidentes mobilizou um alerta formal das autoridades de resgate para o perigo do trânsito de pedestres próximo a malhas ferroviárias. O Corpo de Bombeiros reforça que a travessia deve ser realizada exclusivamente nos pontos sinalizados (passagens em nível) e orienta a população a evitar o uso de dispositivos auditivos, como fones de ouvido, ou equipamentos que causem distração visual e limitem a percepção dos avisos sonoros das locomotivas.

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