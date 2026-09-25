Em Juiz de Fora, a entrada em vigor de uma nova legislação municipal coloca holofotes diretos sobre os contratos de aluguel mantidos pela prefeitura.

A partir de agora, prédios alugados pela Administração Pública direta e indireta, o que inclui secretarias, autarquias e fundações, são obrigados a exibir, na entrada e em local visível, placas com os dados financeiros do contrato. A iniciativa é da vereadora Roberta Lopes (PL), sancionada pela prefeita margarida Salomão.

Na prática, quem passar pela porta de um órgão municipal alugado vai saber exatamente quanto a cidade paga por mês pelo espaço, quem é o proprietário ou a imobiliária, qual a vigência do contrato e o que funciona ali dentro.

Ao colocar a cifra na fachada do prédio, a lei transfere a fiscalização para a rotina diária de quem passa pela rua, cobrando da gestão municipal um critério mais rígido ao assinar contratos de locação.

Tags:

Aluguel | Imóveis | Prefeitura