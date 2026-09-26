A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realiza, nesta terça-feira (29), uma interligação de nova rede na Rua Marechal Setembrino de Carvalho, esquina com a Rua Benjamin Megiolaro, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Juiz de Fora. O serviço será realizado das 8h às 14h e poderá causar interrupção temporária no abastecimento de água em bairros das regiões Leste e Centro.

Na Região Leste, poderão ser afetados os bairros e loteamentos Bonfim, Grajaú, Jardim das Flores, Bom Jardim, Marumbi, Nossa Senhora Aparecida, Recanto das Pedras, São Tarcísio, Três Moinhos, Vila Santa Rita de Cássia, Vila Só Neném e Vitorino Braga.

Na Região Centro, a possível interrupção poderá atingir os bairros Ladeira e parte de Manoel Honório.

O abastecimento será retomado após a conclusão dos serviços, com normalização gradual do sistema prevista até a noite desta terça-feira (29).

Imóveis que possuem caixa d’água dimensionada para atender ao consumo dos moradores por, no mínimo, 24 horas não deverão sentir os efeitos da interrupção temporária, conforme estabelece o artigo 42 da Resolução ARISB-MG nº 185/2022.

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