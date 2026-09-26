A Corrida dos Supermercados BH será realizada neste domingo (27), com percurso pela Zona Norte de Juiz de Fora. As alterações no trânsito começam às 7h e serão implantadas gradualmente, conforme o avanço dos competidores. A previsão é que as vias sejam totalmente liberadas até as 12h.

Agentes de Transporte e Trânsito estarão nos pontos de intervenção para orientar os motoristas e acompanhar a circulação durante a prova. A liberação das vias também ocorrerá de forma gradual após a passagem dos corredores.

Percurso

As largadas ocorrerão na Avenida Brasil, na altura da Rua Cabo Frio, no bairro Mariano Procópio. Os corredores utilizarão a faixa da direita, destinada ao transporte coletivo.

O percurso seguirá pela Avenida Garcia Rodrigues Paes (Acesso Norte), pela pista no sentido Centro-Bairro. A pista no sentido Bairro-Centro permanecerá liberada para o trânsito.

O retorno será feito antes do bairro Barbosa Lage, na altura da Ponte da Remonta. Na volta, os competidores permanecerão na pista Centro-Bairro do Acesso Norte e, depois, seguirão pela Avenida Coronel Vidal, utilizando a faixa da esquerda.

O percurso será encerrado no trecho inicial da Rua Doutor Henrique Burnier.

Linhas de ônibus terão desvio

Durante a corrida, as linhas 700 e 703 – Barbosa Lage, 705 – Jóquei Clube e 727 – Araújo utilizarão a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek como rota alternativa no trecho do Acesso Norte.

A orientação é que os motoristas planejem os deslocamentos com antecedência, utilizem aplicativos de navegação e acompanhem as informações exibidas nos painéis de mensagens viárias.

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