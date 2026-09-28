A partir do dia 1º de outubro, os apaixonados por gastronomia e pelos grãos mineiros têm encontro marcado em Juiz de Fora. A 3ª edição do Festival Pé de Café promete movimentar a cena gastronômica local reunindo 49 unidades participantes e 41 combos exclusivos criados especialmente para o concurso. O evento segue até o dia 15 de novembro.

Pelo valor fixo de R$ 45, cada estabelecimento participante oferecerá aos clientes um combo completo composto por:

Bebida especial: com o café obrigatoriamente integrado à receita;

Salgado: acompanhamento para harmonizar com a bebida;

Doce: opção de sobremesa para fechar a experiência.

Pensando na diversidade de públicos e na inclusão alimentar, todos os combos oferecidos durante o festival são integralmente vegetarianos ou possuem opção de adaptação para a categoria.

Novidades da edição

A terceira edição do festival traz mudanças nas regras e na dinâmica de interação com o público. A principal novidade nas receitas é a obrigatoriedade do café como ingrediente da bebida inscrita, incentivando os profissionais a explorarem novas combinações de sabores e métodos de extração.

Outra atração inédita para os clientes é o Passaporte do Pé de Café. O documento estará à venda nos estabelecimentos participantes e funcionará como um diário de bordo gastronômico: a cada cafeteria visitada e combo experimentado, o participante recebe um carimbo. Ao atingir a meta estipulada pela organização, o cliente ganha um brinde do festival.

Votação do público em quatro categorias

Além de explorar a rota das cafeterias, o público exerce o papel de jurado do concurso. Em cada mesa das casas participantes, haverá um QR Code disponível para votação.

Os consumidores poderão avaliar os estabelecimentos em quatro categorias distintas: quitutes; bebida do combo; combo geral e atendimento.

Tags:

CAFÉ | Cafeteria | cafeterias | Festival | gastronomia