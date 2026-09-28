A nova pesquisa eleitoral encomendada em Juiz de Fora pelo Acessa.com, cujas entrevistas aconteceram entre os dias 19 e 23 de setembro, mostra os nomes que aparecem nas primeiras posições nas disputas para os principais cargos das eleições de 2026.

No levantamento, Lula lidera a corrida presidencial, enquanto Cleitinho Azevedo aparece à frente na disputa pelo Governo de Minas. Para o Senado, Marília Campos ocupa a primeira posição entre as opções apresentadas aos entrevistados. Já nas disputas proporcionais, Ana Pimentel lidera para deputada federal e Noraldino Júnior aparece na primeira colocação para deputado estadual.

Presidente

Na disputa pela Presidência da República, o cenário estimulado aponta Lula na primeira posição, com 34,64% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro aparece com 31,82%, seguido por Augusto Cury, com 12,09%, e Romeu Zema, com 3,82%.



No cenário espontâneo, quando nenhum nome é apresentado ao entrevistado, Lula também aparece à frente, com 32,91%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 30%, e Augusto Cury, com 9,18%.

Governo de Minas

Para o Governo de Minas, Cleitinho Azevedo aparece na primeira posição no cenário estimulado, com 36,27%. Patrus Ananias registra 14,55%, Alexandre Kalil, 12,45%, Flávio Roscoe, 5,45%, e Mateus Simões, 4,73%. Gabriel Azevedo aparece com 2,91% e Ben Mendes, com 2,55%.

No cenário espontâneo, Cleitinho também lidera, com 25,91%. Patrus Ananias tem 9,45%, Alexandre Kalil 8,27% e Flávio Roscoe 3,27%.

Senado

Na disputa pelo Senado, Marília Campos aparece na primeira colocação na primeira opção de voto do cenário estimulado, com 14,73%. Na sequência estão Carlos Viana, com 11,36%, Marcelo Aro, com 10,82%, Aécio Neves, com 10,27%, e Domingos Sávio, com 5,82%.



A pesquisa também apresentou uma segunda opção de voto. Nesse cenário, Carlos Viana aparece com 7,82%, seguido por Domingos Sávio, com 6,91%, Aécio Neves, com 6%, e Marília Campos, com 4,91%. No cenário espontâneo, Marília Campos registra 6,36%, Marcelo Aro 6,27% e Carlos Viana 5,45%.

Deputado federal

Na disputa para deputado federal, Ana Pimentel aparece na primeira posição no cenário estimulado, com 16,91%. Nikolas Ferreira registra 15,73%, Delegada Ione Barbosa 11,18%, Charlles Evangelista 11% e Kátia Dias 10,27%. Sargento Mello-Casal aparece com 5,91%.

Na pesquisa espontânea, Ana Pimentel também ocupa a primeira posição, com 9,37%, seguida por Nikolas Ferreira, com 7,73%, Delegada Ione Barbosa, com 6,18%, Charlles Evangelista, com 5,09%, e Kátia Dias, com 4,64%.

Deputado estadual

Para deputado estadual, Noraldino Júnior lidera nos dois cenários apresentados pela pesquisa. Na espontânea, o deputado aparece com 8,70%, seguido por Delegada Sheila, com 6,14%, Betão, com 5,40%, Tiago Bonecão, com 4,03%, e João do Joaninho, com 3,21%. No cenário estimulado, Noraldino registra 17,82%, enquanto Delegada Sheila aparece com 13,45%, Betão com 9,73% e Tiago Bonecão com 8,09%.

Pesquisa

O levantamento ouviu 1.100 eleitores de Juiz de Fora, com 16 anos ou mais, residentes nas zonas urbana e rural e com título de eleitor. As entrevistas foram realizadas presencialmente entre os dias 19 e 23 de setembro de 2026, em domicílios e pontos de fluxo populacional.

A pesquisa considera o universo de 394.932 eleitores do município, segundo o Cadastro Eleitoral do TSE. A amostra utiliza sorteio probabilístico de setores censitários e cotas de gênero, faixa etária e escolaridade.

O levantamento foi contratado pelo Portal Acessa.com, tem como estatística responsável Liniane Gazola (CONRE 9063) e foi divulgado em 24 de setembro de 2026. O registro no TSE é MG-02638/2026 e BR-06571/2026.

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