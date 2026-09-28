Em celebração ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, comemorado em 1º de outubro, a Comissão de Defesa da Pessoa Idosa da Câmara Municipal de Juiz de Fora e o programa Câmara Sênior promovem uma roda de conversa gratuita.

O debate é voltado ao envelhecimento ativo, autonomia e qualidade de vida. O evento acontece a partir das 14h, na sede do Legislativo municipal, que fica na Rua Halfeld, 955, Centro, em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa.

A programação baseia-se nos quatro pilares do envelhecimento ativo, saúde, participação, segurança e aprendizagem contínua, para discutir caminhos que garantam dignidade e protagonismo na terceira idade.

O debate vai reunir especialistas de diversas áreas, como o professor e doutor em psicologia Emerson Rodrigues Duarte, que abordará os cuidados com a saúde física e a autonomia; a supervisora de ensino Joseana Rezende e o professor João Marcos Netto, que tratarão da educação continuada ao lado do relato pessoal de um idoso sobre o retorno aos estudos; e o pesquisador Revelino Leonardo Pires de Mattos acompanhado da acadêmica Dalila da Fraga Ribeiro, que discutirão a autoestima e a saúde mental na maturidade.

O encontro é gratuito e aberto a toda a comunidade.