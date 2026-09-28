O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai desembarcar em Juiz de Fora nesta quarta-feira (30). A informação foi divulgada pela candidata a deputada federal Ana Pimentel (PT).

Segundo a parlamentar, a chegada do presidente à cidade está prevista para às 14h com concentração nas proximidades do Viaduto Roza Cabinda, no centro da cidade.

Ele vem para reforçar a mobilização da militância e dos eleitores nos dias que antecedem a votação decisiva. A visita é tratada pela coordenação da campanha como um momento estratégico para impulsionar a reta final do pleito na região.

"O presidente escolheu o melhor momento, a última semana, o finalzinho da campanha para a gente fazer a mobilização final", destacou Ana Pimentel, em sua mensagem de convocação aos eleitores e apoiadores nas redes sociais.

A expectativa da coligação é de que o ato público atraia um grande volume de apoiadores, repetindo mobilizações passadas e consolidando o apoio às candidaturas alinhadas ao governo federal em Juiz de Fora, quarto maior colégio eleitoral de Minas Gerais.

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