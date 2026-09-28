Juiz de Fora enfrenta a primeira onda de calor da primavera, com temperaturas em elevação progressiva até quarta-feira (30), quando os termômetros devem atingir a máxima de 32°C.

O fenômeno, que teve início no último sábado, conta com um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na classificação de “Grande Perigo”, já que as temperaturas superam a média climatológica em mais de 5°C.

A oscilação nas condições do tempo será brusca. Após registrar 27°C nesta segunda-feira (28) e 31°C na terça (29), o calor atinge seu pico na quarta, favorecendo a formação de pancadas isoladas de chuva, rajadas de vento e possíveis trovoadas pela região.

Virada de tempo

No entanto, o cenário muda a partir de quinta-feira (1º), quando uma virada no tempo fará a máxima despencar 9°C, estabilizando-se em 23°C sob céu encoberto e tempestades isoladas.

Além dos termômetros elevados, a baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 30% e 60%, exige atenção redobrada com a saúde.

A recomendação médica é reforçar a ingestão de água e evitar a prática de atividades físicas expostas ao sol nos horários mais quentes do dia. Em caso de ocorrências extremas, a Defesa Civil do município atende pelo telefone 199.

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