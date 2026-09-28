Um homem, com idade aparente de 35 anos, foi encontrado morto próximo ao córrego que passa pela Avenida Ibitiguaia, no Bairro Santa Luzia, em Juiz de Fora, na noite deste sábado (26). Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe encontrou o paciente já sem vida e atestou o óbito.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para realizar o registro da ocorrência. A reportagem do Portal ACessa.com entrou em contato com a corporação para obter mais detalhes sobre o caso, mas não recebeu retorno até o fechamento desta matéria.

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