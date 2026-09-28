A Prefeitura de Juiz de Fora lançou nesta sexta-feira (25) o projeto Caminhos da Produção, iniciativa que busca estruturar o turismo rural no município e conectar consumidores, turistas e moradores diretamente aos produtores locais. O projeto reúne seis produtores rurais e sete restaurantes distribuídos em três circuitos, com atrativos como laticínios, hortaliças, restaurantes, pesque-pague, trilhas, apiário e cachoeiras.

O lançamento ocorreu no Mercado Cultural AICE e contou com a presença da prefeita Margarida Salomão, do vice-prefeito Marcelo Detoni, de secretários municipais e de representantes de instituições públicas e privadas ligadas ao setor.

Os três circuitos definidos pelo projeto são:

Circuito Leste: reúne produtores e atrativos da região, com laticínios, hortaliças e restaurantes.

Circuito Valadares/Palmital/Humaitá/Varginha: percorre localidades e distritos com laticínios, pesque-pague, restaurantes e trilhas.

Circuito Salvaterra/Monte Verde/Torreões/Pires: concentra atrativos turísticos e gastronômicos, incluindo apiário, restaurantes e cachoeiras.

Segundo a Prefeitura, a iniciativa também tem como objetivo criar novas fontes de renda e estimular o desenvolvimento econômico sustentável dos produtores, além de valorizar a tradição e a rotina do campo.

Durante o lançamento, a prefeita Margarida Salomão destacou o potencial turístico de Juiz de Fora e a importância de facilitar o acesso às informações sobre propriedades, restaurantes e pontos turísticos da área rural. O vice-prefeito Marcelo Detoni também ressaltou a necessidade de incentivar os produtores rurais e ampliar a divulgação dos atrativos existentes no município.

A secretária de Desenvolvimento Agrário, Valdeane Cerqueira, afirmou que o projeto pretende transformar os recursos da área rural em experiências para os visitantes e novas possibilidades de renda para os produtores. Já o secretário de Turismo, Eduardo Crochet, destacou a integração entre atrativos turísticos, gastronomia e produção rural.

Além do mapeamento das rotas, o projeto prevê ações de infraestrutura e formação. Desde o início de setembro, a PJF realiza capacitações sobre turismo rural e precificação, com foco na preparação das famílias para o atendimento aos visitantes e na gestão dos lucros. As propriedades também receberão placas de sinalização específicas do programa.

A recomendação é que os percursos sejam realizados em grupo ou com acompanhamento de agentes de turismo, mediante agendamento prévio. As informações sobre contatos, dias e horários de visitação estão disponíveis no site oficial da Prefeitura e também em folders impressos distribuídos nos restaurantes e propriedades rurais participantes.

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