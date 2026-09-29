Três homens foram detidos na tarde desta segunda-feira (28) suspeitos de envolvimento em um homicídio registrado no Bairro Carlos Chagas, na Zona Norte de Juiz de Fora. A ação policial ocorreu pouco depois do crime, cometido na Rua Helena Bittencourt. As idades dos suspeitos não foram informadas pela PM.

Segundo a Polícia Militar (PM), uma equipe do Grupo Especializado em Radiopatrulhamento (GER) localizou a motocicleta que teria sido utilizada pelo autor dos disparos escondida no vão de um prédio, no Bairro Parque das Águas.

Durante o cerco na região, os militares flagraram quatro indivíduos fugindo para o interior do bloco. Três deles foram abordados dentro de um apartamento. O quarto suspeito conseguiu escapar e não foi localizado.

No imóvel, os policiais encontraram a chave da motocicleta usada no assassinato. Na área externa do prédio, escondidos no matagal em frente à janela do apartamento, foram apreendidos um capacete e uma blusa com as mesmas características das roupas usadas pelo atirador.

Ao todo, foram apreendidos a motocicleta utilizada no crime e a chave do veículo; o capacete e vestimentas semelhantes às do autor; um simulacro de arma de fogo (pistola); uma touca ninja (balaclava) e um aparelho celular.

Aos policiais, os abordados negaram participação no homicídio e não souberam explicar a origem dos materiais encontrados no local.

Os três foram encaminhados para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Juiz de Fora, que via investigar o caso.

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