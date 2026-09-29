Pessoas em tratamento contra o câncer ou com Doença Renal Crônica (DRC) que necessitam de cuidados odontológicos especializados contam com um importante apoio em Juiz de Fora. O projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) oferece tratamento endodôntico (tratamento de canal) gratuito e especializado, voltado para pacientes cujas condições de saúde exigem atenção redobrada durante procedimentos bucais.

O objetivo da iniciativa é eliminar focos de infecção oral que possam comprometer a saúde geral do paciente, prevenir complicações graves como a osteorradionecrose e a sepse, e garantir a manutenção ou retomada dos tratamentos médicos de base.

Como ter acesso ao serviço

Para ser atendido pelo projeto, o paciente deve seguir as etapas de triagem e encaminhamento. O atendimento é direcionado prioritariamente a pacientes com diagnóstico de câncer (que estejam em tratamento radioterápico, quimioterápico ou em fase de acompanhamento) e pacientes com Doença Renal Crônica (especialmente os que estão em diálise ou em preparação para transplante renal).

É preciso apresentar um laudo ou encaminhamento do médico responsável pelo tratamento da doença de base (oncologista ou nefrologista) ou de um cirurgião-dentista da rede pública (UBS/SAB). O documento deve atestar a necessidade do tratamento endodôntico e detalhar o quadro clínico do paciente.

Documentação necessária:

No dia da triagem, o paciente deve levar: Documento de identidade oficial com foto e CPF; cartão SUS; exames recentes (incluindo laudos médicos do tratamento de câncer/DRC, exames de sangue e radiografias odontológicas, caso possua).

As triagens e os procedimentos são realizados na Faculdade de Odontologia da UFJF, no campus universitário. O agendamento prévio ou a apresentação na triagem ocorrem conforme a demanda das clínicas de extensão da faculdade.

Por que o atendimento especializado é crucial?

Pacientes oncológicos e renais crônicos possuem imunidade reduzida e maior risco de sangramentos ou infecções graves. Um canal não tratado pode se tornar um foco infeccioso e forçar a interrupção de sessões de quimioterapia ou impedir a realização de um transplante renal.

Sob a supervisão de professores e especialistas da UFJF, os alunos do projeto realizam intervenções adaptadas às necessidades de cada paciente, utilizando protocolos rígidos de biossegurança e em constante diálogo com a equipe médica que acompanha o assistido.

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