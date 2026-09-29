Para aprimorar a assistência prestada à população idosa e assegurar o cumprimento das normas de saúde, a Prefeitura de Juiz de Fora promove o encontro “Pessoa Idosa e Vigilância Sanitária: legislação e práticas para a garantia de direitos”.

O evento acontece no dia 9 de outubro, das 9h às 16h, no auditório do Mercado Municipal de Juiz de Fora, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 200, Centro. A iniciativa é voltada para os representantes das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) atuantes no município.

Foco em normas, arquitetura e boas práticas

A capacitação visa instruir gestores e profissionais sobre a legislação sanitária aplicável às ILPIs, promovendo a melhoria contínua dos serviços oferecidos e garantindo um atendimento seguro, digno e humanizado.

Durante a programação de seis horas, serão abordados tópicos centrais como:

Normas Sanitárias: Atualizações e diretrizes legais para o funcionamento das instituições.

Projetos Arquitetônicos: Fluxos e exigências relativas às instalações físicas perante a Vigilância Sanitária.

Boas Práticas de Assistência: Medidas voltadas à segurança, saúde e qualidade de vida dos idosos residentes.

Além das apresentações técnicas, o encontro reserva momentos para sanar dúvidas e estimular o diálogo direto entre as equipes da Vigilância Sanitária e os gestores das instituições.

Como participar

Cada instituição de longa permanência poderá indicar até dois representantes, sendo recomendada a participação do Responsável Legal e do Responsável Técnico do estabelecimento.

A participação é gratuita, contudo as vagas são limitadas e exigem inscrição prévia por formulário online disponibilizado pela Prefeitura de Juiz de Fora.

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