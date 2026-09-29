Um incêndio em um apartamento na Rua Jarbas de Lery Santos, no Centro de Juiz de Fora, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na tarde desta terça-feira (29). As chamas começaram em uma geladeira e se espalharam pela cozinha do imóvel, localizado em uma galeria próxima ao Santa Cruz Shopping.

Durante o combate ao fogo, os militares retiraram preventivamente nove moradores dos pavimentos superiores. Devido à presença de fumaça no interior da edificação e à ausência de escada protegida, a retirada foi realizada com o uso de equipamentos de proteção respiratória.

Após a saída dos moradores, os Bombeiros fizeram a ventilação mecânica do ambiente para eliminar a fumaça e permitir a continuidade dos trabalhos com segurança.

Os nove moradores foram avaliados pela equipe médica do SAMU devido à inalação de fumaça. Não houve necessidade de encaminhamento para atendimento hospitalar, e todos foram liberados no local.

Após a extinção do incêndio, o rescaldo e a ventilação do imóvel, o local ficou sob responsabilidade do síndico e do proprietário, que receberam orientações sobre as providências necessárias.

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