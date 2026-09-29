A visita do presidente Luís Inácio Lula da Silva, prevista para esta quarta-feira (30), provocará alterações no trânsito e no transporte coletivo na região central de Juiz de Fora. As mudanças ocorrerão principalmente no trecho entre a Praça da Estação e a Avenida Francisco Bernardino, com impactos também nas vias do entorno. As interdições serão realizadas de forma gradual.

A partir das 13h, a Avenida Francisco Bernardino será interditada entre as ruas São Sebastião e Benjamin Constant, incluindo as vias de acesso ao trecho. O fechamento total da avenida está previsto para as 15h.

A Rua Doutor Paulo de Frontin e a parte baixa da Rua Halfeld também terão o trânsito impedido. Além disso, haverá proibição de estacionamento em toda a extensão da Avenida Francisco Bernardino.

As linhas de ônibus que circulam pelas áreas afetadas terão os itinerários desviados temporariamente. As principais rotas alternativas serão pelas avenidas Brasil, Presidente Getúlio Vargas e Presidente Itamar Franco.

Na Avenida Brasil, no sentido Centro, entre a Rua Benjamin Constant e a Ponte Wilson Coury Jabour, a faixa da direita será reservada para embarque e desembarque de veículos coletivos de viagem. Esses veículos serão acomodados na Rua da Bahia, no Poço Rico.

Agentes de Transporte e Trânsito estarão nos locais de interdição para orientar motoristas e usuários do transporte coletivo. As principais rotas alternativas indicadas são as avenidas Brasil e Barão do Rio Branco.

As alterações também serão informadas por meio dos painéis de mensagens viárias, do Waze e do Cittamobi.

Tags:

Centro | Lula | Praça | Visita