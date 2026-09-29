Hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Juiz de Fora anunciaram uma paralisação parcial dos atendimentos para o dia 2 de outubro de 2026, sexta-feira, devido a sucessivos atrasos nos repasses financeiros da Prefeitura. Segundo o advogado do SindiSaúde, Fernando Reis, os vereadores e o secretário municipal de Saúde, Jonathan Ferreira Tomaz, estão cientes da paralisação. Os atendimentos essenciais e de urgência serão mantidos.

De acordo com a nota pública divulgada pelo SindiSaúde-JF nesta terça-feira (29), a decisão foi tomada após tentativas de negociação e diante da situação financeira enfrentada pelas instituições. A entidade afirma que a maior parte dos recursos destinados aos hospitais é proveniente dos governos Federal e Estadual, cabendo ao Município fazer os repasses às unidades que atendem pelo SUS.

Os hospitais informaram que a paralisação será parcial e que os serviços considerados essenciais e de urgência continuarão funcionando durante a mobilização.

Na nota, as instituições lamentam os transtornos que a medida pode causar à população, mas afirmam que a falta de regularização dos pagamentos pode comprometer a continuidade dos serviços.

Os hospitais também informaram que permanecem abertos ao diálogo e aguardam providências para a normalização dos repasses.

Tags:

hospitais | SUS