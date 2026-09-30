A Prefeitura de Juiz de Fora abriu inscrições para o projeto “Comunidade em Movimento – Bairro Ponte Preta”, que oferece até 30 vagas para capacitação profissional e desenvolvimento da autonomia financeira. A iniciativa é voltada prioritariamente a mulheres moradoras do bairro Ponte Preta e de áreas próximas, com atenção especial a pessoas em situação de vulnerabilidade social. As aulas serão realizadas presencialmente entre os dias 19 e 29 de outubro, na Escola Municipal Maria Catarina Barbosa.

A formação será promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (SEDIC), por meio da Sala do Empreendedor, em parceria com a Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva (EMCASA).

Os encontros ocorrerão nos dias 19, 21, 26, 28 e 29 de outubro, das 17h30 às 21h, na Escola Municipal Maria Catarina Barbosa, localizada na Avenida Tenente Átila Vinícius Ribeiro de Carvalho, nº 27, no bairro Ponte Preta.

A programação inclui conteúdos sobre mentalidade empreendedora e gênero, identificação de oportunidades locais, formalização, custos, elaboração de orçamentos, precificação, fluxo de caixa e modelagem de negócios por meio do Canvas.

Também serão abordados divulgação e vendas, com orientações sobre WhatsApp Business e Instagram, atendimento ao cliente, MEI e emissão de nota fiscal. As participantes terão ainda uma oficina prática de hidráulica e elétrica básica, com orientações de segurança, troca de resistência de chuveiro e pintura residencial.

No último encontro, serão apresentados conteúdos sobre plano de aplicação de recursos e fomento, além de uma roda de conversa, encerramento e certificação.

Quem pode participar

Para participar, é necessário ter 16 anos ou mais, ter concluído o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e morar no bairro Ponte Preta ou em suas adjacências.

As inscrições são gratuitas. Entre 29 de setembro e 10 de outubro, serão aceitas exclusivamente inscrições de mulheres. Caso as 30 vagas não sejam preenchidas, haverá uma segunda etapa, de 11 a 17 de outubro, aberta também ao público masculino.

A inscrição pode ser feita presencialmente na Sala do Empreendedor da Prefeitura de Juiz de Fora, na Avenida Barão do Rio Branco, 3.520, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, ou por formulário eletrônico. É necessário apresentar documento de identidade e comprovante de endereço.

Critérios de seleção

Se o número de inscritos superar a quantidade de vagas, serão aplicados os critérios de pontuação previstos no edital. Terão maior peso os critérios relacionados a pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas e pessoas desempregadas. Também serão considerados participantes de programas sociais, coletivos e movimentos sociais.

Em caso de empate, serão observados, nesta ordem, a participação em programas de assistência ou acompanhamento da Prefeitura de Juiz de Fora, a maior idade e o cadastro no CadÚnico.

A lista oficial das pessoas selecionadas será publicada no Diário Oficial do Município e disponibilizada no portal da Prefeitura.

O projeto conta com recursos de emenda parlamentar da vereadora Letícia Delgado.

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