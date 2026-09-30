Dois serviços programados para esta quinta-feira (1º) poderão afetar temporariamente o abastecimento de água em Juiz de Fora. Na Região Leste e em parte da Região Centro, a possível interrupção está relacionada a uma interligação de nova rede realizada pela Cesama no bairro Nossa Senhora Aparecida. Já no Loteamento Florestinha, na Região Sudeste, o abastecimento poderá ser afetado durante uma manutenção da Cemig na rede elétrica, no bairro Retiro.

No Nossa Senhora Aparecida, a interligação será realizada das 8h às 14h, na Rua Marechal Setembrino de Carvalho, esquina com a Rua Benjamin Megiolaro. O serviço, inicialmente previsto para 29 de setembro, foi remarcado para esta quinta-feira e exigirá o fechamento de um registro de água.

Poderão ser afetados os bairros e loteamentos Bonfim, Grajaú, Jardim das Flores, Bom Jardim, Marumbi, Nossa Senhora Aparecida, Recanto das Pedras, São Tarcísio, Três Moinhos, Vila Santa Rita de Cássia, Vila Só Neném e Vitorino Braga. Na Região Centro, a possível interrupção poderá atingir Ladeira e parte de Manoel Honório.

No Loteamento Florestinha, o abastecimento poderá ser afetado das 9h30 às 16h30 devido à manutenção da Cemig na rede elétrica, na Avenida Francisco Alves de Assis, 7, no bairro Retiro.

Nos dois casos, o abastecimento será retomado após a conclusão dos serviços, com normalização gradual do sistema prevista até a noite desta quinta-feira (1º).

Imóveis com caixa d’água dimensionada para atender ao consumo dos moradores por, no mínimo, 24 horas não deverão sentir os efeitos das interrupções temporárias, conforme estabelece o artigo 42 da Resolução ARISB-MG nº 185/2022.

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