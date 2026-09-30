A Prefeitura de Juiz de Fora abriu um crédito suplementar de mais de R$11 milhões para custear gastos com pessoal e encargos do Fundo Municipal de Saúde. O valor está previsto no Decreto nº 18.010, publicado nesta quarta-feira (30) no Atos do Governo. Todas as despesas estão vinculadas à ação de Gastos com Pessoal e Encargos.

Para cobrir o crédito, será utilizado superávit financeiro de igual valor apurado em 31 de dezembro de 2025, conforme as regras previstas no decreto. O Decreto entrou em vigor na data de sua publicação.

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