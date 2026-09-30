Juiz de Fora está sob três avisos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) entre esta quarta-feira (30) e quinta-feira (1º). O alerta mais severo é de tempestade, válido nesta quarta, com previsão de chuva de até 100 mm por dia, ventos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Para quinta, há um novo alerta de tempestade, além de aviso de baixa umidade.

Alerta de tempestade nesta quarta-feira

O aviso de perigo é válido das 0h às 23h59 desta quarta-feira (30). A previsão indica chuva entre 30 e 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo.

O INMET aponta risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, a recomendação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Quinta-feira terá novo alerta de tempestade

Para quinta-feira (1º), o INMET emitiu um alerta de perigo potencial, válido da 0h01 às 23h59.

O aviso prevê chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, ventos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

A orientação é não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Baixa umidade

Também para quinta-feira, o INMET emitiu um aviso de perigo potencial para baixa umidade, válido das 9h às 23h59. A umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%.

Segundo o órgão, há baixo risco de incêndios florestais e de efeitos à saúde.

As recomendações são beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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