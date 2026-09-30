

A chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Juiz de Fora foi cancelada devido às fortes chuvas. A informação foi confirmada pela prefeita Margarida Salomão (PT), por volta de 18h30.

A concentração de apoiadores começou às 15h nas proximidades do Viaduto Roza Cabinda, no Centro de Jui de Fora e contou com a presençado candidato ao governo do Estado de Minas Gerais Patrus Ananias (PT), Áurea Carolina (PSOL) e Marília Campos (PT) candidatas ao senado federal por Minas Gerais.

O público enfrentou horas de espera. Durante a tarde teve períodos de muito sol e calor, mas também de chuva intensa alternados por breves tréguas.

Por volta das 18h30, a prefeita Margarida Salomão anunciou o cancelamento da visita. Segundo ela, embora a aeronave presidencial tenha conseguido pousar no aeroporto de Goianá, o deslocamento até Juiz de Fora tornou-se inviável devido ao mau tempo.

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