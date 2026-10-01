Juiz de Fora apresentou acumulado positivo no saldo de postos de trabalho com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. Foram 622 novos postos de trabalho, resultado de 6.446 admissões contra 5.824 desligamentos. Os dados foram apresentados nesta semana pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e são referentes ao mês de agosto.

O resultado reflete a diferença entre contratações e demissões efetuadas no município. O setor de Serviços registrou o maior volume na criação de vagas formais, com 397 vagas, seguido pelos setores de Comércio, com 132 vagas e Construção Civil, com 56. A Indústria também contabilizou admissões no período, totalizando 39 vagas.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic), o desempenho de Juiz de Fora está atrelado à simplificação de processos para a abertura de empresas, investimentos municipais em infraestrutura e ações de intermediação de mão de obra.

As contratações no município são acompanhadas por iniciativas locais de divulgação de oportunidades, como a plataforma Vagou JF e o atendimento do Sistema Nacional de Emprego (Sine).