Uma operação conjunta das equipes do Tático Móvel e do Serviço de Inteligência da Polícia Militar culminou na prisão de suspeitos no bairro Vila Ideal e na apreensão de um arsenal de armas, munições, veículos adulterados e mais de R$ 65 mil em espécie. A ação foi desencadeada após o levantamento de informações sobre um roubo ocorrido no município vizinho de Itamarati de Minas.

De acordo com o registro policial, os agentes iniciaram o monitoramento de dois veículos suspeitos de participação no crime na região que haviam deslocado em direção a Juiz de Fora. Um dos automóveis foi localizado estacionado em um beco no bairro Vila Ideal. Durante a vistoria veicular, foi constatado que o automóvel utilizava placas clonadas e possuía queixa de furto/roubo anterior.

Na sequência da abordagem, equipes realizaram o cerco a residências no entorno. Um dos suspeitos tentou fugir pelos fundos dos imóveis arremessando malas e mochilas com materiais ilícitos, mas acabou interceptado e preso pelas guarnições.

Nas buscas efetuadas no interior do imóvel e nos pertences descartados pelos suspeitos, os policiais apreenderam:

Armas e Munições: Uma pistola calibre 9mm, um revólver calibre .32, dois revólveres calibre .38, um simulacro de fuzil de assalto, além de dezenas de munições intactas de diversos calibres.

Valores em Espécie: Mais de R$ 65.000,00 em moeda nacional e cédulas em dólar.

Materiais Diversos: Cheques, cartões bancários, joias, telefones celulares, um alicate corta-frio e roupas utilizadas no apoio logístico.

Desdobramentos no Bairro Igrejinha

Em desdobramento da ocorrência, a Polícia Militar deslocou-se a outro endereço ligado aos investigados, no bairro Igrejinha. No local, outro suspeito foi localizado, resultando na apreensão suplementar de R$ 7.000,00 em dinheiro e mais 150 munições de calibre .38 que estavam escondidas no interior de um fogão.

Todos os envolvidos detidos na operação receberam voz de prisão pelos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo e munições, receptação, alteração de sinal identificador de veículo e desobediência. Os suspeitos e todo o material arrecadado foram encaminhados à Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Juiz de Fora para a ratificação dos flagrantes e demais providências investigativas.

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