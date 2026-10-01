A chuva e os ventos intensos registrados na tarde desta quinta-feira (1º) provocaram quedas de árvores e estruturas em diferentes pontos de Juiz de Fora. Segundo o Corpo de Bombeiros, a maior concentração de ocorrências foi registrada na região da Cidade Alta. Até o momento, não há registro de vítimas ou feridos.



No bairro Marilândia, uma árvore de grande porte caiu sobre a rede elétrica e provocou a queda de alguns postes da rede de distribuição.

Já no Mundo Novo, um telhado se desprendeu e ficou preso à rede elétrica. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no local para avaliar a situação e eliminar os riscos existentes.



Também houve registro de queda de árvore no Parque Halfeld, na região central do município.



As equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais permanecem mobilizadas no atendimento às ocorrências em diferentes pontos da cidade. De acordo com a corporação, são priorizadas as situações que apresentam risco à vida, à integridade física da população e ao patrimônio.

Tags:

Chuva | juiz de fora